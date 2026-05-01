ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕುವುದು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆತುರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಬೆರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕವೂ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
