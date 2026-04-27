Kannada

ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಸಸಿ

ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ, ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ನೋಡಲು ಅಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಸಸಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

life Apr 27 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:instagram
Kannada

ಬೀಜಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (Seed Collection)

ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ತೆನೆ (ಮಂಜರಿ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕೈನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೀಜಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೀಜಗಳೇ ಹೊಸ ಸಸಿಗೆ ಮೂಲ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (Sowing Process)

ಒಂದು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಶೇ. 50% ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಶೇ. 50% ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

Image credits: instagram
Kannada

7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಸಸಿ

ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ದಿನವೂ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ. 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಸಸಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಸಲು 'ಪಿಂಚಿಂಗ್' ಟೆಕ್ನಿಕ್ (Pinching Technique)

ನಿಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಪೊದೆಯಂತೆ ಹರಡಬೇಕೆಂದರೆ 'ಪಿಂಚಿಂಗ್' ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿಡವು 5-6 ಇಂಚು ಬೆಳೆದಾಗ, ಅದರ ತುದಿಯ ಎರಡು ಎಲೆ ಕುಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮಂಜರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ (Remove Inflorescence)

ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ತೆನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ತೆನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಿಡದ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಬೀಜವಾಗಲು ಬಳಕೆಯಾಗಿ, ಗಿಡ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜರಿ ಕಿತ್ತಷ್ಟೂ ಗಿಡ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಿಗುರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (Nutrients)

ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ: ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಣಗಿದ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ (Epsom Salt): ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೆರೆಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಹಸಿರಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಚಹಾ ಪುಡಿ

ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕ (Nitrogen) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀರು (Sunlight & Water)

ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ.

Image credits: Getty

