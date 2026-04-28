ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೊಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು: 3 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚನೀರು:1 ಕಪ್ತೆಳು ಮಜ್ಜಿಗೆ:1 ಕಪ್ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ: 1/2 ಚಮಚ (tsp)ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 1 (ಸೀಳಿದ್ದು - ಐಚ್ಛಿಕ)ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟುಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ (ತಾಜಾ)
ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಇಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. (whisk).
ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಹೊಳಪು ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ.
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
