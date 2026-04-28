ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ

ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೊಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. 

food Apr 28 2026
Author: Ashwini HR
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು: 3 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ನೀರು:1 ಕಪ್
ತೆಳು ಮಜ್ಜಿಗೆ:1 ಕಪ್
ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ: 1/2 ಚಮಚ (tsp)
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 1 (ಸೀಳಿದ್ದು - ಐಚ್ಛಿಕ)
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ (ತಾಜಾ)

Image credits: Instagram
ಹಂತ 1

ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Instagram
ಹಂತ 2

ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಇಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. (whisk).

Image credits: Instagram
ಹಂತ 3

ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಹೊಳಪು ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.

Image credits: Instagram
ಹಂತ 4

ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ.

Image credits: Instagram
ಸಲಹೆ

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: Instagram

