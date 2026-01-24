ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿಯ 22 ದಿನಗಳ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3,42,70,305 ನಗದು, 10,84,160 ನಾಣ್ಯ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3,53,54,465 ರೂಪಾಯಿ
ಹಣ ಅದೇ ರೀತಿ 32 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ, 127 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ರಾಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಾಂತ್ಯ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ರಾಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಮೆರೆದಿದ್ದರು.
