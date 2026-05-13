Kannada

ಹಾವುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯ

festivals May 13 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini Generated
Kannada

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ನಿಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ.

Image credits: Gemini Generated
Kannada

ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ, ಖಜಾನೆ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ?

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಖಜಾನೆಯಿರೋ ಜಾಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾವುಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini Generated
Kannada

ರಾವಣ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕಥೆ

ರಾವಣ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾವುಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini Generated
Kannada

ಉರಗತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ಹಾವುಗಳು ನಿಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಉರಗತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

Image credits: Gemini Generated
Kannada

ಹಾವುಗಳ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ?

ಉರಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆ ಅವಶೇಷಗಳು-ಸಮಾಧಿ, ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini Generated
Kannada

ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.

ನಿಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವಜನರು ಈ ತರಹದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

Image credits: Gemini Generated
Kannada

ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯ

ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳಿದ್ದವು. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು. ನಿಧಿ ಬಳಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸೋದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ.

Image credits: Gemini Generated

ಈ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತ

Chanakya Niti: ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು

ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಬಾರದೆಂದರೆ ಈ 5 ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ

ಯುಗಾದಿಯಂದು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅವಕಾಶ