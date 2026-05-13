ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ನಿಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ.
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಖಜಾನೆಯಿರೋ ಜಾಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾವುಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ರಾವಣ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾವುಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾವುಗಳು ನಿಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಉರಗತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಉರಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆ ಅವಶೇಷಗಳು-ಸಮಾಧಿ, ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ನಿಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವಜನರು ಈ ತರಹದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳಿದ್ದವು. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು. ನಿಧಿ ಬಳಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸೋದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ.
