ಕ್ಯೂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, Gen Z ಹುಡುಗಿಯರ ಕಿವಿಗಳ ಹೊಸ ಶೋಭೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ Gen Z ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ.
fashion May 14 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:pinterest
ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಂಡಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹೂಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಯ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುದ್ದಾದ ಪಾಂಡಾ ನೇತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಔಟಿಂಗ್, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ತರಹದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
ಜೇನುನೊಣದ ಸ್ಟಡ್

ಈ ಜೇನುನೊಣದ ಸ್ಟಡ್ ನೋಡಲು ಥೇಟ್ ನಿಜವಾದ ಜೇನುನೊಣದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆಯೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
Image credits: instagram
ಚಿಟ್ಟೆ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಇದು ನೋಡಲು ನಿಜವಾದ ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram
ಹಂಸದ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆ

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಂಸದ ಓಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: pinterest
ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ಕಫ್

ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವ ಓಲೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಬಹುದು. ನವಿಲಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಇಯರ್‌ಕಫ್ ತುಂಬಾ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಧರಿಸಬಾರದು? ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು 200 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest

