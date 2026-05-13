Cotton Nighty: ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾ? ಈ ಕಾಟನ್ ನೈಟಿಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಯೂ ಇರಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾಟನ್ ನೈಟಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ.

fashion May 13 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:nihsamah Instagram
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಟನ್ ನೈಟಿ

ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಕಾಟನ್ ನೈಟಿ ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ನೈಟಿ

ಅಂಗರಖಾ ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾಟನ್ ನೈಟಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 300 ರೂ. ಇರಬಹುದು.

Image credits: nihsamah Instagram
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೈಟಿ

ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಧರಿಸಿದರೂ ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
ಕಫ್ತಾನ್ ನೈಟಿ

3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಫ್ತಾನ್ ನೈಟಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ನೈಟಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಲೀಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ನೈಟಿ

ಲೀಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಇಂತಹ ಕಾಟನ್ ನೈಟಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 500 ರೂ. ಇರಬಹುದು.

Image credits: social media

