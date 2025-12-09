Kannada

ಕುಬೇರನ ಹೆಸರು

ಹಾಗೇನಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು

life Dec 09 2025
Author: Santosh Naik Image Credits: theadvitya
Kannada

ಸುಂದರ ಹೆಸರುಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಭಗವಾನ್‌ ಕುಬೇರನ ಈ ಸುಂದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು

Image credits: Freepik
Kannada

ಜಕ್ಷ

ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇದೆ.

Image credits: Freepik
Kannada

ನಿಧೀಶ್‌

ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಇದು ಕುಬೇರನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೂ ಹೌದು

Image credits: Freepik
Kannada

ಧನರಾಜ್‌

ಧ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ, ಧನರಾಜ್‌ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಇಡಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನ ರಾಜ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ

Image credits: Freepik
Kannada

ವೈಶ್ರವನ

ಕುಬೇರನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು. ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಿಯ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ.

Image credits: Freepik
Kannada

ಧನೇಶ್‌

ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ.

Image credits: Freepik
Kannada

ಕುಬೇರನಾಥ್‌

ಶ್ರೀಮಂತ, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕುಬೇರನಾಥನಿಗೆ ಇದೆ.

Image credits: unsplash

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು?

2026ರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 2025ರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿ

ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ

ಕಪ್ಪಾದ ಹಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡುವ ಟಿಪ್ಸ್