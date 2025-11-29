Kannada

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 6 ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಖರೀದಿಸಿ

ಕೃತಕ ಜುಮ್ಕಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ 6 ಹೆವಿ ಕೃತಕ ಜುಮ್ಕಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಎಡಿ ವರ್ಕ್ ಜುಮ್ಕಾ

ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಜುಮ್ಕಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಲೋಲಕ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಕುಂದನ್-ಕಲ್ಲಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ.

ಪರ್ಲ್ ಡೋಮ್ ಜುಮ್ಕಾ ವಿನ್ಯಾಸ

ಈ ಜುಮ್ಕಾ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತಿನ ಲೋಲಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಈ ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಿ.

ಗೋಲ್ಡ್-ಫಿನಿಶ್ ಮೀನಾ ಜುಮ್ಕಾ

ನೀವು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೀನಾ ಕಸೂತಿ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾದ ಎನಾಮೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದ್ದು, ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಶೈಲಿಯ ಪರ್ಲ್ ಜುಮ್ಕಾ

ನೀವು ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಶೈಲಿಯ ಪರ್ಲ್ ಜುಮ್ಕಾ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್  ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.

ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮ್ಕಾ ವಿನ್ಯಾಸ

ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೋನ್ ಕಲರ್ ಜುಮ್ಕಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗೋಲ್ಡ್ ಟೋನ್ ಟೆಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಜುಮ್ಕಾ

ಕೃತಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಜುಮ್ಕಾಗಳು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೇವ-ದೇವತೆಗಳ ಕೆತ್ತನೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ವಧುವಿನ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

