ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ತೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹಗುರವಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಉಂಗುರದಿಂದ ನೇತಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬೆರಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತೋರುಬೆರಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವಿದು. ಇದು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ (spiral) ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಉಂಗುರವಿದು. ಈ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆರಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಡಿಸೈನರ್ ಉಂಗುರವಿದು. ಇದು ಕೇವಲ ಆರು ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ; ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
Pearl Necklace: ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ
Gold Bracelet: ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವು!
Gold Rings ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಗುರಗಳು, ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಸೂಪರ್