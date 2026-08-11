Kannada

Pearl Necklace:

ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು

fashion Aug 11 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Suneraa Jewellers
Kannada

ಹೆವಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ

ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಈ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Suneraa Jewellers
Kannada

ಟ್ರೆಂಡಿ ಚೋಕರ್...

ಮುತ್ತಿನ ಚೋಕರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Suneraa Jewellers
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಚೋಕರ್

ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಚೋಕರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುತ್ತಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲಾಕೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಲಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Suneraa Jewellers
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಕೆಂಪು ಹರಳು..

ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಉದ್ದನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಲಾಕೆಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Suneraa Jewellers
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು..

ಮುತ್ತಿನ ಸರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Suneraa Jewellers
Kannada

ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳ ಹಾರ..

ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಣಿಗಳ ಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

Image credits: Suneraa Jewellers
Kannada

ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ..

ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Suneraa Jewellers

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