ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಚೈನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಾಕಾರದ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡಾ ಚಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು. ಕೈಗಳಿಗೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೂವುಗಳಿಂದಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇರುವ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೈಗಳಿಗೆ మంచి ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಣಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೈಗಳಿಗೆ మంచి ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್... ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
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