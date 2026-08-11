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Gold Bracelet: ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್​ಗಳು!

ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಿಂತ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
fashion Aug 11 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Zilmor
Kannada

ಡೈಲಿವೇರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಚೈನ್​ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಾಕಾರದ ಡಿಸೈನ್​ಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡಾ ಚಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು. ಕೈಗಳಿಗೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೂವುಗಳಿಂದಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್

ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇರುವ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೈಗಳಿಗೆ మంచి ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಣಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೈಗಳಿಗೆ మంచి ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಎರಡು ಲೈನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್... ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲಾಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor

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