ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್. ಕೈತುಂಬಾ ಕಾಣುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಸೀರೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಇಂತಹ ಡಿಸೈನರ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ಲೇನ್ ಬಳೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಮೆಟಲ್ ಬಳೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬಳೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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