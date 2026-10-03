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ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಸವಾಳದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ.

fashion Oct 03 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini AI Generated
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ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

10 ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳು, 10 ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ.

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ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ

ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ.

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ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಣಲೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ, ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡಿ.

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ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.

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ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು

ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ದಾಸವಾಳದ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ದಾಸವಾಳದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

Disclaimer: ಈ ಲೇಖನವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

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