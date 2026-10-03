ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಜುಮುಕಿಗಳು ಇವು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಗೆ ಅಂದ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹರಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಜುಮುಕಿ ಇದು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ಇವು. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ದೇವಾಲಯದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಈ ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮುಕಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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