ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಶ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮರದ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ನ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕೆಲಸ ಇರುವ ಈ ಮರದ ಬಳೆ ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಚೌಕಾಕಾರದ ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ನ ಬಳೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸವಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮರದ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಲಿಶ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವಿದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಮರದ ಬಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಬಳೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಮರದ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಈ ಮರದ ಬಳೆಗಳು ದುಂಡಗಿನ, ಚೌಕಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಮರದ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
