Kannada

ಒಡೆಯೋ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ, ಹಳತಾಗೋ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಇಲ್ಲ; ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ 7 ಮರದ ಬಳೆಗಳು

ಮರದ ಬಳೆಗಳು ಈಗಿನ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇವು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
fashion Apr 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt and others Instagram
ರೌಂಡ್ ವುಡನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಶ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮರದ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್‌ನ ಪೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: alittleextra.co.in Instagram
ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಸ್ ಬಳೆ

ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕೆಲಸ ಇರುವ ಈ ಮರದ ಬಳೆ ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Image credits: bougainvillea.and.barni Instagram
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕುಂದನ್ ಬಳೆ

ಚೌಕಾಕಾರದ ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್‌ನ ಬಳೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸವಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: dashia.in Instagram
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ನೇಮ್ ವುಡನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಮರದ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಲಿಶ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವಿದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Image credits: mnsh.design Instagram
ಬ್ರಾಸ್ ವರ್ಕ್ ವುಡನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಮರದ ಬಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಬಳೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: shopsovna Instagram
ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕ್ ವುಡನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಮರದ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಈ ಮರದ ಬಳೆಗಳು ದುಂಡಗಿನ, ಚೌಕಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: thenoirwindow Instagram
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ವುಡನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್

ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಮರದ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: heritage_art_india Instagram

