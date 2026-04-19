3 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊಳಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡಾ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
1.5 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟ್ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಸಾದಾ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಬದಲು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿ ರಿಪ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು 1500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
