ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್‌: ಇಲ್ಲಿವೆ 925 ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಟಡ್‌ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು!

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುವ, ಡೈಮಂಡ್‌ನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ 925 ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
fashion Apr 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
2 ಗ್ರಾಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್

3 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
ಡೇಸಿ ಪರ್ಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್

ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಈ ಡೇಸಿ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಹೂವು ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram
ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊಳಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡಾ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: instagram
ಹಾರ್ಟ್‌ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

1.5 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟ್‌ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು. 

Image credits: instagram
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ರೋಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಟಾಪ್ಸ್

ಸಾದಾ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಬದಲು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿ ರಿಪ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram
925 ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಸ್ಟಡ್

ಚಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು 1500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
ಜಿರ್ಕಾನ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೀಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳು ಮಿನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 1.5 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
Image credits: instagram

