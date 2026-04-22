ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಲು ಈ ಕಾಟನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾಟನ್ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಧರಿಸಲು ಕೂಡಾ ಆರಾಮದಾಯಕ.

fashion Apr 22 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:lavanyathelabel.com
ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾ

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅಗಲವಾದ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದುಪಟ್ಟಾ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: lavanyathelabel.com
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಲೆಹೆಂಗಾ

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಈ ಲೆಹೆಂಗಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಣ್ಣನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಧರಿಸಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಡುಗೆ. ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊಲಿಸಬಹುದು.

Image credits: lavanyathelabel.com
ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮೆರೂನ್ ಕಾಟನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ

ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮೆರೂನ್ ಕಾಟನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಶೈಲಿಯ ಸುಂದರ ಮಿಶ್ರಣ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಲೆಹೆಂಗಾದ ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲಾಸಿ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾ

ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲೆಹೆಂಗಾ. ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest

