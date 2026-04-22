ತೆಳ್ಳಗಿನ ವಧುವಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್: ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಬಗೆಯ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್!

ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವಧುಗಳು ಮದುವೆಯ ದಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

fashion Apr 22 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಕಿರಣ್ ಲೇಸ್ ಸೀರೆ

ಆರ್ಗೆಂಜಾ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಿರಣ್ ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಬನಾರಸಿ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ

ನಿಮಗೆ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಅಗಲವಾದ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

Image credits: pinterest
2 ಬಣ್ಣದ ಅಗಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ

ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಅಗಲವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸೀರೆಯ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: pinterest
ಹೆವಿ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ

ಹೊಸ ವಧು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಸೆರಗು ಇರುವ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದರೆ ಲುಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಫ್ಲೋರಲ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ

ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವೆಲ್ವೆಟ್‌ನ ಅಗಲವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೂ ಒಂದು ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹದವರು ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೀರೆ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು.

Image credits: pinterest

