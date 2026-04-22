Purple Bangles: ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 6 ಬಗೆಯ ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆ ಸೆಟ್‌ಗಳು!

ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ 6 ಬಗೆಯ ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
fashion Apr 22 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬಳೆ

ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಸೀರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
ಪರ್ಪಲ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆ ಸೆಟ್

ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳು ಸಖತ್ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀವು 300 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
Image credits: pinterest
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬಳೆ ಜೊತೆ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ ಬಳೆ

ಈ ಸೆಟ್ ಯುವತಿಯರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಳಿ ಬಳೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Image credits: pinterest
ಪರ್ಪಲ್ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಜುಮ್ಕಾ ಬಳೆಗಳು

ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸೂಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಈ ಬಳೆ ಸೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. 

Image credits: pinterest
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬಳೆಗಳಿಗೂ ಹಗುರವಾದ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ಟೋನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
Image credits: pinterest
ಪರ್ಪಲ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಲಟ್ಕನ್ ಬಳೆ

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಟ್ಕನ್ ಬಳೆಗಳು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಲಟ್ಕನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: pinterest

