ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು.
ಮುದ್ದಾದ ಮರಿ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಸರದೊಂದಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ದಾರ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಸರದೊಂದಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ದೊಡ್ಡವಳಾಗುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪದ ನವಿಲುಗರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಲಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಹೂವಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಂದ. ಸರದೊಂದಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
