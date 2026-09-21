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ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ರಾಕಾ

entertainment Sep 21 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:stockPhoto
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ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾ

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ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

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ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಾಕಾ ಬರೆದಿದೆ.

ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ

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ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ದಾಖಲೆ?

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 37 ನಟರೊಂದಿಗೆ ಮೋಷನ್-ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

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ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸನ್‌ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್

ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೋಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

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ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ

2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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