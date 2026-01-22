ಗೌರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ.
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿರಣ್ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ಡೈವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
