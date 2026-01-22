Kannada

ಗೌರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೀರ್ ಮಾತು

ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ

ಗೌರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ.

ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ

ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿರಣ್‌ರಾವ್‌ ಜೊತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್

ಮೊದಲು ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿರಣ್‌ರಾವ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ಡೈವೋರ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು.

