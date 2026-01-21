Kannada

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ 2016 ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋ

ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಟಿ ಯಾರು?

ಈ ಫೋಟೋನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಯಾರೆಂದು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌

ಇದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌.

ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌

ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2016 ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ವರ್ಷ

2016 ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ವರ್ಷ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟನಾ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಕ್ಕ ವರ್ಷ

ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಕ್ಕ ವರ್ಷ 2016 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಶಾರ್ಟ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌

2016ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಮೊದಲ ಶಾರ್ಟ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಡಮಾನ್‌ ಪ್ರವಾಸ

ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಂಡಮಾನ್‌ಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌

ಅದೇ ವರ್ಷ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್‌ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ನನಗೆ ಸಖತ್‌ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

