'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಟಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಗೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು ತಿಟಿಕ್ ಪಿಟಿಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗುವಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೂಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ ಆಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗೇನೂ ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು. ವಿಜಯ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ರು.
ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಚ್ಯೂಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೆವ್ರವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಿಜ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಭಾರೀ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
