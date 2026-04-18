ಈ ದಿನ ಏನನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಅದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಗುರುತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 22k916 ಎಂದರೆ ಆ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ 91.6% ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ, 18k750 ಎಂದರೆ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ 75% ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ತಿಳಿಯಲು HUID ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು 6 ಅಂಕಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಸಲಿತನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ BIS ಕೇರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನವು ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಅಸಲಿತನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
