ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಜ್ಯ

ಜಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾದ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ , ಪಾದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

business Apr 18 2026
Author: Mahmad Rafik
ಜಾರ್ಖಂಡ್

2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,700 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ?

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ 2025-26ರಲ್ಲಿ ₹4,013 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?

ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ, ಮಾರಾಟ-ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಣ್ಗಾವಲು

ಹೊಸ ನೀತಿ

ಪರವನಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಅನುಮತಿ, ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

