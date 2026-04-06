ಟೈಮ್‌ಪಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಕೆಲಸ

ರೇವತಿ ರಾಮನ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅಂಶು ಸಿನ್ಹಾ ಜೋಡಿ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

business Apr 06 2026
Author: Mahmad Rafik
ಯುಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಕಲಿತರು

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿ ಸಣ್ಣದಾದ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಸಕ್ತಿ

ಕ್ರಮೇಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1500 ಚದರ ಅಡಿ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ 500 ಬಗೆ ಸಸಿಗಳ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ

ಸಿನ್ಹಾ ದಂಪತಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪದಾನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 200 ರೂ.ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಚೆಂದದ ಹೂಕುಂಡಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಸಿನ್ಹಾ ದಂಪತಿ

