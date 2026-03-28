Kannada

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೀಗ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ

business Mar 28 2026
Author: Kannadaprabha News Image Credits:Getty
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ

24 ಕ್ಯಾರಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 1900 ರು. ಇಳಿದು 1,47, 800 ರು.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

1 ಕೇಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 11,250 ರು. ಕುಸಿದು 2.30 ಲಕ್ಷ ರು. ಆಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?

ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2,41,250 ರು. ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ 1.47 ಲಕ್ಷ ರು. ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದರ ಏರಿಕೆ ಪರ್ವ ಮುಂದುವರಿಕೆ

24 ಕ್ಯಾರಟ್‌ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 160 ರು. ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 1,44, 710 ರು.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರಟ್‌ಗೆ 150 ರು. ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 1,32,650 ರು. ಆಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕೇಜಿಗೆ 10,100 ರು. ಕುಸಿದು 2,40,400 ರು. ತಲುಪಿದೆ.

