Kannada

₹100ಕ್ಕೆ 50 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
business Mar 27 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pexels
Kannada

ಲಿಬಿಯಾ (Libya)

ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹2.20. ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು ₹100) ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ಲೀಟರ್‌ವರೆಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಬಹುದು.

Kannada

ಇರಾನ್ (Iran)

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಆದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹2.67 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 40-50 ಪಟ್ಟು ಅಗ್ಗ.

Kannada

ವೆನೆಜುವೆಲಾ (Venezuela)

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹3.27. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ₹100 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಆರಾಮವಾಗಿ 30-35 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Kannada

ಅಂಗೋಲಾ (Angola)

ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಂಗೋಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹30.64. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗ.

Kannada

ಕುವೈತ್ (Kuwait)

ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹32.09 ಆಗಿದೆ.

Kannada

ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ (Algeria)

ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ₹33.20 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.

Kannada

ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ (Turkmenistan)

ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹40.10 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ₹103ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ.

Kannada

ಈಜಿಪ್ಟ್ (Egypt)

ಪಿರಾಮಿಡ್‌ಗಳ ದೇಶವಾದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹42.76. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಕಝಕಿಸ್ತಾನ್ (Kazakhstan)

ಕಝಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹47.45. ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಲಾಭ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

Kannada

ಕತಾರ್ (Qatar)

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹48.83.

ಗಮನಿಸಿ: ನೀಡಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳು globalpetrolprices.com ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 23, 2026ರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

