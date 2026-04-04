ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24.08 ಕೋಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 23.6 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.62ರಷ್ಟು ಜನರು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
9 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಅರಬ್ ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದೆ.
