ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ?

world-news Apr 04 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:pexels
ಇಸ್ಲಾಂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24.08 ಕೋಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ

ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 23.6 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ

ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು

ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.62ರಷ್ಟು ಜನರು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಜಿಪ್ತ್

9 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಅರಬ್ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ವರದಿ

ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದೆ.

