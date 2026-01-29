ಅಮೆರಿಕದ ಟೇಲರ್ ಹಂಫ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಫ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರ ಸರ್ವೀಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.
ಟೇಲರ್ ಹಂಫ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ಹಂಫ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು "Name Enthusiast" ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಸರುಗಳ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ $1,500 (ಸುಮಾರು ₹1.33 ಲಕ್ಷ) ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಶನ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಟೇಲರ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ $30,000 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹27 ಲಕ್ಷ) ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಹೆಸರಿಸುವ ಆಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2020), ಅವರು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು $150,000 (ಸುಮಾರು ₹1.33 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಸಿದರು
ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪೋಷಕರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೇಲರ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
