ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ

ಅಮೆರಿಕದ ಟೇಲರ್ ಹಂಫ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಫ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರ ಸರ್ವೀಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ಡಾಲರ್‌ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.

women Jan 29 2026
Author: Pavna Das Image Credits:social media
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ಟೇಲರ್ ಹಂಫ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.

Image credits: gemini
"Name Enthusiast"

ಹಂಫ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು "Name Enthusiast" ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಸರುಗಳ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: gemini
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ $1,500 (ಸುಮಾರು ₹1.33 ಲಕ್ಷ) ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಶನ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು.

Image credits: social media
ಈಗ ಶುಲ್ಕ ₹27 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ

ಈಗ ಟೇಲರ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ $30,000 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹27 ಲಕ್ಷ) ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಹೆಸರಿಸುವ ಆಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
2020 ರಲ್ಲಿ ₹1.33 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ

ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2020), ಅವರು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು $150,000 (ಸುಮಾರು ₹1.33 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಸಿದರು

Image credits: Getty
​ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪೋಷಕರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಯೂಯನ್ಸರ್

ಟೇಲರ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Getty
​ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌

ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.

Image credits: Getty
500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

Image credits: Freepik

