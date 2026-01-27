Kannada

ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್

ಇಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸದ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

women Jan 27 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ

ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ಕೊರತೆಯು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ

ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್  ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟವ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಭಾರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು

ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಭಾರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಇಲಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುವುದು

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Image credits: Getty

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

Kitchen Tips: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ 7 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ

ಈ ಜಪಾನೀಸ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿ, 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು.. ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ

​ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಿರಿ: ಈ 5 ಹಳದಿ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ!