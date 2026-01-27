ಇಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸದ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ಕೊರತೆಯು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟವ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಭಾರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
Kitchen Tips: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ 7 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಈ ಜಪಾನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿ, 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು.. ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಿರಿ: ಈ 5 ಹಳದಿ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ!