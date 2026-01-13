Kannada

ದೊಡ್ಡ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಓದುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

women Jan 13 2026
Author: Ashwini HR
ಚಿತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಚಿತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆದುಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಉದ್ದಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.

ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ನೀವು ಓದುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದುನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ನೀವು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡಿ

ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಅಂಶ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನವಿರಲಿ

ಈ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಈ ಜಪಾನೀಸ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಬಹುದು. 

