ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸಾಸಿವೆ ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂತಹ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀವು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಹಳದಿ ಸೀರೆ ಹಗಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಇಂತಹ ಸೀರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಸಂತ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಳದಿ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಧರಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕೋಟಾ ಡೋರಿಯಾ ಸೀರೆಯು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವಿಡೀ ಧರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ದಾರದ ಕಸೂತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಇದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೋಟಿಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹಳದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯು ಸೂರ್ಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ನವವಧುವಿಗೆ ಈ ಸೀರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
