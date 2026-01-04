Kannada

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲು, ಈ 5 ಹಳದಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ

women Jan 04 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:gemini
ಸಾಸಿವೆ ಹಳದಿ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸಾಸಿವೆ ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ  ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂತಹ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀವು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: gemini
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಳದಿ ಸೀರೆ

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಹಳದಿ ಸೀರೆ ಹಗಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್‌ನ ಇಂತಹ ಸೀರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಸಂತ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಹಳದಿ ಸೀರೆ

ಅರಿಶಿನ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಳದಿ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಧರಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

Image credits: gemini
ಹಳದಿ ಕೋಟಾ ಡೋರಿಯಾ ಸೀರೆ

ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕೋಟಾ ಡೋರಿಯಾ ಸೀರೆಯು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವಿಡೀ ಧರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ದಾರದ ಕಸೂತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಇದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
ಗೋಲ್ಡ್ ಟಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಳದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೋಟಿಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹಳದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯು ಸೂರ್ಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ನವವಧುವಿಗೆ ಈ ಸೀರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

Image credits: gemini

