15 ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಸೆ, ತರುಣಿಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಿಷಿದ್ಧ

women Dec 24 2025
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಳ್ಳ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್ ಬಳಸದಂತೆ ನಿರ್ಣಯ

ನಿಷಿದ್ಧ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ಯುವತಿಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫೋನ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಾಲೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶ

ಪತ್ತೀಸ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ

ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಳ್ಳ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ?

ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೌಧರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ

