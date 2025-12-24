ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ಯುವತಿಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ
ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಳ್ಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ
ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ
