ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಗಜ್ರ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಬದಲು 2 ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಫೇಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ರೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಮುಡಿಯಿರಿ. ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆಗೆ ಈ ಗಜ್ರದ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಮರಾಂತ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಕಿಡ್ ಜೊತೆ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಆದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪರ್ಪಲ್ ವೈಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಬೀಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಹೂವುಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯ ಗಜ್ರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ದ ಜಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
