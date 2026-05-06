ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ 2 ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಗಜ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಹೂ ಮುಡಿಯುವ ಬದಲು, ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
women May 06 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:INSTAGRAM
ಬೇಬೀಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ರೋಸ್

ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಗಜ್ರ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಬದಲು 2 ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಫೇಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.

Image credits: PINTEREST
ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ರೋಸ್

ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ರೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಮುಡಿಯಿರಿ. ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆಗೆ ಈ ಗಜ್ರದ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: INSTAGRAM
ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಮರಾಂತ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ನೀವು ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಮರಾಂತ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಜ್ರ

ಆರ್ಕಿಡ್ ಜೊತೆ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಆದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: PINTEREST
ಪರ್ಪಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಬೀಸ್ ಬ್ರೀತ್

ಪರ್ಪಲ್ ವೈಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಬೀಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಹೂವುಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: PINTEREST
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಗಜ್ರ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯ ಗಜ್ರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ದ ಜಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram

