ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಧ್ಯೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ.
ಯಾರಾದರೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಗೌರವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಮ, ಪೂಜೆಯಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕೂದಲು ಉದ್ದ & ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು 6 ಬಯೋಟಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
At-Home Waxing: ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ 8 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳಿವು!
Mascara Hacks: ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು ದಪ್ಪ-ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಲು 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ, ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ