ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹೆಂಚು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ದೋಸೆ ಹೆಂಚನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಂಚನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದು ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತರಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೋಸೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಹೆಂಚು ಹದಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (Seasoning) ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕಿಲುಬು ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಇದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಂಚು ಬಾಗುವ (Warping) ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಂಚು ಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದುವಾದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಳಸಿ ಹೆಂಚನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಹೆಂಚಿನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೋಸೆ ಹೆಂಚನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ದೋಸೆ ಸವಿಯಿರಿ.
