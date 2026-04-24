ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಲಕ್' ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?.  

vaastu Apr 24 2026
Author: Ashwini HR
1. ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗಳು

ಅನೇಕರು ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಒಡೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

2. ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು

ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

3. ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು

ಹರಿದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

4. ಬಳಕೆಯಾಗದ ವಸ್ತುಗಳು

ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

6. ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳು

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಹೋದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

