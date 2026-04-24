ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಲಕ್' ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?.
ಅನೇಕರು ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಒಡೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹರಿದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಹೋದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೇಲಿ ಓಡುವ ಕುದರೆ ಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ; ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ದರಿದ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಕ್ಕಾ!
Vastu Tips: ಮನೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರೊಳಿತು? ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು?
ಈ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!