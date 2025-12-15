Kannada

ಐದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ Bigg Boss ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ! ಇದು ಸಾಧನೆ!

tv-talk Dec 15 2025
Author: Padmashree Bhat Image Credits:colors kannada
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಳು ಮಾತನಾಡುವವರೇ.

ಶಿಕ್ಷಣ

ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಓದೋದು, ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೊರೊನಾ ನಂತರದ ಲೈಫ್‌

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಬಂದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ದೂರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸುದೀಪ್‌ರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು.

ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌, ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಅವರನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇಂದು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸುದೀಪ್‌ ಜೊತೆ ವಾರವೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಬದಲಾದ ಅದೃಷ್ಟ

ಇಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಲವಿದೆ

ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರೇ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. 

Image credits: colors kannada

