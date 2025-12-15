Kannada

ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಷ್ಟ

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನದ್ದು ಎಂಥಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ! ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

tv-talk Dec 15 2025
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Colors Kannada
ಕಳಪೆಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಳಪೆ ನನಗೇ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಕಾವ್ಯಾ ನೀನೂ ಕಳಪೆ ಕೊಡು

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಕಳಪೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಪೆ ಕೊಡಲು ಮನವಿ

ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಾರ ಕಳಪೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ

ಇನ್ನು ಕಳಪೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಕಳಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ

ಕಳಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಬಹುದು

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಳಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಕಾವ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ

ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾಳ ನಡುವಿನ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ

