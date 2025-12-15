ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನದ್ದು ಎಂಥಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ! ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಳಪೆ ನನಗೇ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಕಳಪೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಾರ ಕಳಪೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಕಳಪೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಕಳಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಕಳಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಳಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾಳ ನಡುವಿನ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ
