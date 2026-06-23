ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪತಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರ ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜೊತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಮಣೀಯರ ತಾಣವಾದ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಸುಂದರ ತಾಣ ಇರುವಾಗ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರೋದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಜನರು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸರೋವರಗಳಿವೆ, ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಿವೆ, ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮರುಭೂಮಿಗಳಿವೆ, ಸುಂದರ ಕಡಲತೀರಗಳಿವೆ, ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರಗಳಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್’ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಸ್ವರ್ಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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