ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪತಿಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಬಂಗಾರಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ Dior ಮೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ರೋಸಿ ಗ್ಲೋ ಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆಂಟ್ ಲ್ಯೂಬ್ರೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Dior ಮೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಬೆಲೆ 3ಸಾವಿರ, ಗ್ಲೋ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲೆ 4500 ರೂ, ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲೆ 7000 ಹಾಗೂ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೆಲೆ 13, 000 ರೂ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪುಟಾಣಿ ಪರ್ಸ್ Valentino ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತುವ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಂಡನ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು.
ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ನಟಿ ಸದ್ಯ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಇವರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಸಾತ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ‘ಗಾಂಧಾರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ‘ರಾಧಾ ರಮಣ’ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
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