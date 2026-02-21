Kannada

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಿಂಪಲ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃದಯ ಕರಗಿತು

ಈ ವರ್ಷ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮೃದು, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅದು ಭವ್ಯ ಸಡಗರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯ, ಶ್ರಮ, ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದವು.

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ

ನನ್ನ ದಿನದಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಬರೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ವೈಷ್ಣವಿ ಪತಿ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮುದ್ದಿನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆಂಪು ಡ್ರೆಸಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್

ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಲುಕ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವಾಗ ಕಿರುತೆರೆಗೆ?

ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೀತಾ ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ನಂತ್ರ ನಟನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ರ?

ಸೀತಾ ರಾಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಮಿನಿ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಟನೆ

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

