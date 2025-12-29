Kannada

ನಟಿ ನಂದಿನಿ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಅನುಮಾನ

ಧಾರವಾಹಿ ನಟಿ ನಂದಿನಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಅನುಮಾನ, ನಂದಿನಿ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

tv-talk Dec 29 2025
Author: Chethan Kumar Image Credits:Actress Nandini
ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್

ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನಂದಿನಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲೋ ಬಿಪಿಯಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ

Image credits: Instagram/Nandini Cm
ಪೊಲೀಸರ ಕೈಸೇರಿದ ಡೆತ್ ನೋಟ್

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಂದಿನಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಕೈಸೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಇದು ಬದುಕು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Image credits: Instagram/Nandini Cm
ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: actress nandini instagram
ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Image credits: Instagram/Nandini Cm
ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ

ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೌರಿ, ನಿನಾದೇನಾ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು

Image credits: Instagram/Nandini Cm
ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ

ದಿ.‌ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ನಂದಿನಿ, ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram/Nandini Cm

