ಶ್ವೇತಾ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್.

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಶ್ವೇತಾ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಇಂದಿಗೂ ನಟಿಯ ಅಂದ, ಚೆಂದದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.

tv-talk Dec 26 2025
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ

ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುಭ ವಿವಾಹ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ, ಈವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಟಿ.

ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್

ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಧಾ ಮಿಸ್ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್

ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್

ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಮಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ/

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಮಿಸ್

ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಧಾ ಮಿಸ್ ಇದೀಗ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ತುಂಬಾನೆ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ, ಅಪ್ಸರೆಯಂತೆ ಮಿಂಚಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವತೆ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಶ್ವೇತಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಪು ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಕೆಂಪು ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿದಿ ತುಂಬಾನೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೆಸೇಜ್

ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆಡಗಿ

ಪ್ರೀತಿ, ವರ್ಮ್ತ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಬ್ಯೂಟಿ

ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.

