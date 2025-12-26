ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಶ್ವೇತಾ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಇಂದಿಗೂ ನಟಿಯ ಅಂದ, ಚೆಂದದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುಭ ವಿವಾಹ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ, ಈವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಧಾ ಮಿಸ್ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಮಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ/
ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಧಾ ಮಿಸ್ ಇದೀಗ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ತುಂಬಾನೆ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ, ಅಪ್ಸರೆಯಂತೆ ಮಿಂಚಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಪು ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಕೆಂಪು ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿದಿ ತುಂಬಾನೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ವರ್ಮ್ತ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
