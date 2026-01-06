Kannada

ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರುತ್ತದಾ?

tv-talk Jan 06 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:colors kannada
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ತೂಗುದೀಪ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು

ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುವ ಟೈಮ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸ್ಪಂದನಾ ಬಳಿ ಏನಂದ್ರು?

ಸ್ಪಂದನಾ ಬಳಿ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ‘ನಾನು ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ

ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಲೀ, ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗಲೀ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಅತಿಥಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಡೆವಿಲ್‌ ನೋಡಿದೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಗಿಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಏನು?

ಗಿಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅತಿಥಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’‌ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.

ಕಾರಣ ಇದೆ?

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ‘ಮಾರ್ಕ್’‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಡೆವಿಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೊಡಲ್ಲ.

