ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌, ಪ್ಲೀಸ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ...: ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ

tv-talk Jan 03 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:colors kannada
ಕುತೂಹಲ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

Image credits: colors kannada
ಚಿಂತೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ

ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತು

“ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನೆಕ್ಷನ್‌ ಆಗಿದೆ

ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತಾ

ಹೇಗೆ ಟೈಮ್‌ ಪಾಸ್‌ ಆಯ್ತು?

ಇನ್ನು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಪಾಸ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಯಾಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್‌ ಆಗಿ ಟೈಮ್‌ ಹೋಯ್ತು? ಎಂದು ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಬಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಣ್ಣಂದಿರು ಸಿಕ್ಕಿದರು

ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮಾರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರೋಣ

ಇರೋವಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರೋಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಆಗಿರ್ತೀನಿ

ಇನ್ನೂ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

