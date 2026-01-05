Kannada

ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

Jan 05 2026
Author: Pavna Das
ಕ್ಯಾತನಮಕ್ಕಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್

ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾತನಮಕ್ಕಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನುಶ್ರೀ

ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರೋಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ!!!! ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಆಗದು ಖಾಲಿ!!! ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನುಶ್ರೀ.

ಅನುಶ್ರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್

ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುಅ ಅನುಶ್ರೀ ಬ್ಲೂ ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಅನುಶ್ರೀ ಫೋಟೊ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಶ್ರೀ ನಗು

ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನಗುವ ಅನುಶ್ರೀಯವರ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ನೋಡಿ, ಈ ನಗು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಅನುಶ್ರೀ ಸದ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟರು ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ

ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀಯವರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್’ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವ ರೋಶನ್ ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.

